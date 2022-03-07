Брок Леснар: дверь в UFC для меня закрыта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар заявил, что не собирается возвращаться в смешанные единоборства.



«Дверь в UFC для меня закрыта. Отношения с Даной Уайтом и братьями Феррита были особенными для меня. Но я слишком стар. ММА — спорт молодых, теперь эта дверь для меня закрыта. Я — Брок Леснар, суперзвезда WWE», — приводит слова Брока Леснара The Post.



44-летний Леснар шесть раз становился чемпионом WWE, три раза — чемпионом Вселенной WWE. Кроме того, Брок является чемпионом UFC в тяжёлом весе. В своё время много говорили о его возможном поединке с прославленным российским бойцом Фёдором Емельяненко.

Ранее Леснар поделился мнением о президенте UFC Дане Уайте, затронув тему зарплат в промоушене.