Кайла Харрисон продлила контракт с PFL, несмотря на предложения от UFC и Bellator

Чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон приняла решение подписать новый контракт с промоушеном. Об этом сообщает MMAJunkie. Примечательно, что на руках у спортсменки были предложения от UFC и Bellator.



Напомним, в октябре прошлого года в Голливуде (США) состоялся главный поединок PFL 10 за титул в женском лёгком весе с участием Харрисон и Тэйлор Гуардадо. Харрисон победила соперницу болевым приёмом на руку (армбар) во втором раунде и стала чемпионкой промоушена в лёгком весе. В ММА на счету Кайлы 12 побед, из которых 5 были одержаны нокаутами, и ни одного поражения. Является двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо.

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Ранее Харрисон поделилась мыслями о бывшей чемпионке UFC в легчайшем весе Ронде Роузи.