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Мусаси может подраться с Немковым за чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе

Мусаси может подраться с Немковым за чемпионский пояс Bellator в полутяжёлом весе
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Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что хотел бы завоевать чемпионский пояс в полутяжёлом весе, владеет которым в настоящее время россиянин Вадим Немков. Кроме того, Мусаси не стал исключать переход в тяжёлый вес.

«Если я выиграю пояс в полутяжёлом весе, может быть, будет неплохо побороться и за пояс в тяжёлом весе. Но пока это только мечты. Позвольте мне сначала завоевать пояс в полутяжёлом весе», — приводит слова Мусами MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.

Напомним, в ночь на 26 февраля мск Мусаси в поединке с Остином Вандерфордом защищал свой титул. Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал своего соперника. Всего в смешанных единоборствах Гегард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.

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Немков следующий бой проведёт 15 апреля на турнире Bellator 277. Соперником россиянина будет американец Кори Андерсон.

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