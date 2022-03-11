Бивол — о бое с Альваресом: сейчас он может спарринговать хоть с инопланетянами

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о предстоящем бое с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Он может спарринговать сейчас хоть с инопланетянами — это не имеет никакого значения. Спарринг есть спаринг, а бой — это бой.

Хотел бы поблагодарить всех своих фанатов за поддержку. Попытаюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы этот поединок получился хорошим. Буду делать всё, чтобы стать победителем по его итогам. Верю в свои навыки и надеюсь, что каждый получит удовольствие от этого противостояния», — сказал Бивол в интервью на канале FightHype.com в YouTube.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал призыв Виталия Кличко к властям США не допускать Бивола до боя с Альваресом.