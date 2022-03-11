Полный кард турнира лиги Хабиба Eagle FC 46

В ночь с 11 на 12 марта мск во Флориде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В главном событии спортивного мероприятия сразятся экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Кевин Ли (75,21 кг) — Диего Санчес (74,03 кг)
Ризван Куниев (120,2 кг) — Энтони Хэмилтон (120,11 кг)
Рэй Борг (61,51 кг) — Рики Бандехас (61,6 кг)
Хандессон Феррейра (74,75 кг) — Зак Джуузола (75,11 кг)
Раймонд Магомедалиев (79,11 кг) — Импа Касанганай
Предварительный кард:
Ахмед Алиев (70,76 кг) — Даррелл Хорчер (70,58 кг)
Икрам Алискеров (84,46 кг) — На-Шон Баррелл (84,37 кг)
Ирвин Ривера (61,51 кг) — Фирдавс Хасанов (61,69 кг)
Арчи Колган (72,76 кг) — Дилан Мантелло (72,57)
Реджи Пена — Ронни Маркес (92,99 кг)
Томас Уэбб (79,11 кг) — Тайлер Рэй (79,29 кг)
Кайо Уругвай (66,22 кг) — Ситик Мадуев (66,13 кг)
Мэнни Вало (83,19 кг) — Ридер Ньюман (83,82 кг).
Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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