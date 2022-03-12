Сехудо объяснил, почему президент UFC Уайт больше не позовёт его в свой промоушен

35-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо выразил сомнение, что когда-нибудь вернётся в промоушен Даны Уайта.



«Думаю, что я наговорил слишком много дерьма. Мне кажется, я слишком сильно придирался к Дане Уайту. Теперь он не собирается мне платить. Но я уже смирился с этим. Это ситуация не изменится.



Он намерен платить Хорхе. Он собирается платить артистам, а ведь отчасти я сам им являюсь. Я артист. Я мог бы продавать эти чёртовы бои. Я могу драться лучше, чем все эти парни вместе взятые. Это паршиво, но что есть, то есть. Это просто бизнес. Я не злюсь. Быть может, немного расстроен, но не злюсь. Такова жизнь», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.

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