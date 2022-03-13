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«Просто зверюга». Стерлинг высказался о победе Анкалаева в главном бою турнира UFC

«Просто зверюга». Стерлинг высказался о победе Анкалаева в главном бою турнира UFC
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на победу 29-летнего российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева в поединке с 38-летним бразильцем Тиаго Сантосом.

«Надо посмотреть на Анкалаева в спортзале. Он просто зверюга», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Анкалаев и Сантом провели бой на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 203, который состоялся в ночь с 12 на 13 марта мск. Их поединок стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых все судьи отдали победу российскому спортсмену. Для Анкалаева эта победа стала уже 17-й в ММА. На его счету также одно поражение.

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