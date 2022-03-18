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«Возьми лучше Хасбуллу». Стерлинг — о желании Яна видеть Сехудо в своём углу

«Возьми лучше Хасбуллу». Стерлинг — о желании Яна видеть Сехудо в своём углу
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в «твиттере», отреагировав на желание своего будущего соперника, россиянина Петра Яна видеть бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо в своём углу.

«Возьми лучше Хасбуллу. Так будет лучше для тебя», — написал Стерлинг.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия.

Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств.

Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно
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