«Возьми лучше Хасбуллу». Стерлинг — о желании Яна видеть Сехудо в своём углу

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в «твиттере», отреагировав на желание своего будущего соперника, россиянина Петра Яна видеть бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо в своём углу.
«Возьми лучше Хасбуллу. Так будет лучше для тебя», — написал Стерлинг.
Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия.
Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств.
- 18 марта 2022
-
13:16
-
12:45
-
12:03
-
11:53
-
11:31
-
11:01
-
09:53
-
09:14
-
09:03
-
07:19
-
00:34
- 17 марта 2022
-
23:36
-
23:03
-
21:43
-
20:11
-
20:00
-
18:59
-
17:50
-
16:15
-
15:42
-
15:13
-
15:09
-
14:11
-
14:06
-
13:50
-
13:12
-
13:03
-
12:04
-
11:21
-
10:31
-
10:10
-
09:18
-
00:20
- 16 марта 2022
-
23:23
-
23:15