«Возьми лучше Хасбуллу». Стерлинг — о желании Яна видеть Сехудо в своём углу

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в «твиттере», отреагировав на желание своего будущего соперника, россиянина Петра Яна видеть бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо в своём углу.



«Возьми лучше Хасбуллу. Так будет лучше для тебя», — написал Стерлинг.



Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия.



Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств.