Ванзант прояснила намерения о выступлении в боях на голых кулаках после ухода в рестлинг

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант заявила, что и дальше будет выступать в ММА, в том числе в боях на голых кулаках, несмотря на уход в рестлинг.



«Признаюсь, рестлинг отличается от всего остального. Мне нравится быть активной. Сейчас я провожу тренировки в рестлинге, а затем буду готовиться к боям на голых кулаках», — приводит слова Ванзант TMZ.



Не так давно стало известно, что Пейдж подписала контракт с американским рестлинг-промоушеном All Elite Wrestling. Напомним, Ванзант покинула UFC после поражения, которое она потерпела в бою с Амандой Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на турнире UFC 251. После выступлений в UFC спортсменка начала участвовать в поединках в промоушене BKFC, который специализируется на боях на голых кулаках.

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