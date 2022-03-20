Илия Топурия жёстко обратился к Пэдди Пимблетту и вызвал его на бой

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия вызвал на бой британского спортсмена Пэдди Пимблетта.
«Англия, я люблю вас, но у вас есть одна мразь — Пэдди Пимблетт. Пэдди, я вызываю тебя, вне зависимости от того, победишь ли ты сегодня или проиграешь. Я надеру тебе зад так же, как в прошлый раз», — сказал Илия Топурия после победы над Джеем Хербертом.
Напомним, бой с Хербертом завершился во втором раунде победой Илии нокаутом.
Для Херберта это поражение стало четвёртым в 15 поединках в смешанных единоборствах. Илия Топурия одержал 12-ю победу в 12 поединках.
UFC Fight Night 204
Основной кард
Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас — победа Пимблетта приёмом в первом раунде (3:49)
Гуннар Нельсон – Такаши Сато — победа Нельсона единогласным решением судей
Луана Каролина – Молли Маккэнн — победа Маккэнн нокаутом во втором раунде (1:52)
Джей Херберт – Илия Топурия — победа Топурии нокаутом во втором раунде
Предварительный кард
Макван Амирхани – Майк Гранди — победа Амирхани приёмом в первом раунде (0:57)
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде (4:03)
Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)
Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей
Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).
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