Илия Топурия жёстко обратился к Пэдди Пимблетту и вызвал его на бой

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия вызвал на бой британского спортсмена Пэдди Пимблетта.



«Англия, я люблю вас, но у вас есть одна мразь — Пэдди Пимблетт. Пэдди, я вызываю тебя, вне зависимости от того, победишь ли ты сегодня или проиграешь. Я надеру тебе зад так же, как в прошлый раз», — сказал Илия Топурия после победы над Джеем Хербертом.



Напомним, бой с Хербертом завершился во втором раунде победой Илии нокаутом.



Для Херберта это поражение стало четвёртым в 15 поединках в смешанных единоборствах. Илия Топурия одержал 12-ю победу в 12 поединках.

UFC Fight Night 204



Основной кард



Александр Волков – Том Аспиналл

Арнольд Аллен – Дэн Хукер

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас — победа Пимблетта приёмом в первом раунде (3:49)

Гуннар Нельсон – Такаши Сато — победа Нельсона единогласным решением судей

Луана Каролина – Молли Маккэнн — победа Маккэнн нокаутом во втором раунде (1:52)

Джей Херберт – Илия Топурия — победа Топурии нокаутом во втором раунде



Предварительный кард



Макван Амирхани – Майк Гранди — победа Амирхани приёмом в первом раунде (0:57)

Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде (4:03)

Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)

Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей

Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей

Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).