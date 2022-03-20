Али Абдель-Азиз предложил Пимблетту следующего соперника. Стерлинг ответил ему

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз предложил Пэди Пимблетту следующего соперника.



«Давайте сделаем бой Отммана Азайтара и Пэди Пимблетта 30-го октября в Абу-Даби», – написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».



Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил на предложение Абдель-Азиза.



«Если этого не произойдёт, то Илия Топурия или Мэтт Фревола были бы отличной парой», – ответил Стерлинг в «твиттере».



В ночь с 19 на 20 марта мск в столице Великобритании, Лондоне, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. В рамках основного карда Пэдди Пимблетт встретился с мексиканцем Родриго Варгасом.



Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма.

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