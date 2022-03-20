Пимблетт — о вызове от Топурии: льва не волнует мнение овец

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на вызов со стороны испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения Илии Топурии.

«Да, я видел выступление Топурии. Это был хороший нокаут. Я бы даже сказал, это очень хороший нокаут, особенно после пропущенного удара в голову. Если бы я так ударил с ноги, я бы прикончил его. Как я уже сказал, для меня он просто «мальчик с антисептиком для рук». Льва не волнует мнение овец», — сказал Пимблетт на пресс-конференции после своего боя на UFC Fight Night 204.



На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, одолев его нокаутом во втором раунде.

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