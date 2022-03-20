Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт — о вызове от Топурии: льва не волнует мнение овец

Пимблетт — о вызове от Топурии: льва не волнует мнение овец
Комментарии

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на вызов со стороны испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения Илии Топурии.

«Да, я видел выступление Топурии. Это был хороший нокаут. Я бы даже сказал, это очень хороший нокаут, особенно после пропущенного удара в голову. Если бы я так ударил с ноги, я бы прикончил его. Как я уже сказал, для меня он просто «мальчик с антисептиком для рук». Льва не волнует мнение овец», — сказал Пимблетт на пресс-конференции после своего боя на UFC Fight Night 204.

На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, одолев его нокаутом во втором раунде.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Топурия уложил соперника в глухой нокаут. И жёстко обратился к Пимблетту Топурия уложил соперника в глухой нокаут. И жёстко обратился к Пимблетту
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022