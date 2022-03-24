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Хрюнов — об аресте Макгрегора: всё, что с ним происходит, планируется заранее

Хрюнов — об аресте Макгрегора: всё, что с ним происходит, планируется заранее
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу задержания ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Напомним, экс-чемпион UFC в двух дивизионах был арестован за опасное вождение. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс.

«Всё что с ним происходит — это планируется заранее, причём планируется очень хорошо. Их концепция — всё, что не является некрологом, то является пиаром. Чем больше людей о нём заговорит, тем будет лучше. Допустим: 80% осудят его поступок, 10% одобрят, 10% проявят равнодушие, но все они хотя в какой-то степени отреагировали», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

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