«Буду жить в стране, где лучше моим детям». Олейник — о жизни после спорта

Знаменитый боец UFC Алексей Олейник ответил на вопрос, где будет жить после завершения спортивной карьеры. Напомним, сейчас Удаву 44 года.



«Буду находиться там, где буду больше востребован. Если моим детям будет лучше в одной стране или в другой — я буду там. Буду жить в стране, где лучше моим детям. Если у меня будет отличное предложение от какой-то федерации из России, например, или позовут что-то возглавить — я готов, почему нет? Безделье — мать всех пороков, не хочу бездельничать. Могу немного отдохнуть, но потом точно буду работать. У меня слишком большой опыт, чтобы просто взять его и похоронить», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Полное интервью с Алексеем Олейником читайте на «Чемпионате» сегодня.