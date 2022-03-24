Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«После удара в печень так резко не встают». Егор Мехонцев прокомментировал бой Харитонова

«После удара в печень так резко не встают». Егор Мехонцев прокомментировал бой Харитонова
Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев дал оценку эпизоду во втором раунде между Сергеем Харитоновым и Маликом Скоттом, когда Харитонов оказался в нокдауне от пропущенного удара в печень.

«Да, он естественно свалился [во втором раунде]. Что касается того, упал ли он от удара в печень, мне показалось, что, может быть, у него рука больная была. Просто после удара в печень так резко не встают. Удар в печень гораздо болезненнее, чем удар в голову. Если пропускаешь тяжёлый удар в голову, у тебя теряется координация, ноги не слушаются. А от пропущенного удара в печень у тебя болевой шок случается. На моей памяти был случай в Америке, когда парень потерял сознание от пропущенного удара в печень из-за болевого шока. Но у Серёги я не увидел удара в печень. Может быть, у него рука болела и от этого могла быть какая-то травма», — рассказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

«Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы «Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022