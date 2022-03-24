«После удара в печень так резко не встают». Егор Мехонцев прокомментировал бой Харитонова

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев дал оценку эпизоду во втором раунде между Сергеем Харитоновым и Маликом Скоттом, когда Харитонов оказался в нокдауне от пропущенного удара в печень.



«Да, он естественно свалился [во втором раунде]. Что касается того, упал ли он от удара в печень, мне показалось, что, может быть, у него рука больная была. Просто после удара в печень так резко не встают. Удар в печень гораздо болезненнее, чем удар в голову. Если пропускаешь тяжёлый удар в голову, у тебя теряется координация, ноги не слушаются. А от пропущенного удара в печень у тебя болевой шок случается. На моей памяти был случай в Америке, когда парень потерял сознание от пропущенного удара в печень из-за болевого шока. Но у Серёги я не увидел удара в печень. Может быть, у него рука болела и от этого могла быть какая-то травма», — рассказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.