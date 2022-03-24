Джоджуа высказалась о конфликте между Масвидалем и Ковингтоном

Боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа высказалась о конфликте между американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.



«Я знакома с Хорхе Масвидалем. Он очень хороший человек. У меня о нём сложилось прекрасное мнение. С Колби Ковингтоном я незнакома и, честно говоря, исходя из информации от разных источников, желания пересекаться с ним у меня нет. Между бойцами было много разных ситуаций, которые в итоге привели к конфликту. Есть информация, что раньше они дружили и занимались у одного тренера, но после одного из боёв Ковингтон не заплатил наставнику. Масвидалю это не понравилось. Это лишь одна из ситуаций, в которых Ковингтон повёл себя не лучшим образом по отношению к Хорхе.



Колби испортил жизнь многим людям и часто вёл себя неподобающим образом. При этом я ни в коем случае не отрицаю того, что он прекрасный боец. Но на его примере можно лишний раз убедиться, что сильный боец – необязательно хороший человек. Конечно, я не знаю в деталях ситуацию и не так хорошо знакома с ними, чтобы судить, кто прав, а кто виноват. Но я могу с уверенностью заявить, что не хотела бы иметь никаких общих дел с Колби Ковингтоном. Тогда как Хорхе Масвидаль вызывает у меня уважение», — приводит слова Лианы Джоджуа Metaratings.



Напомним, ранее стало известно, что американский боец UFC Хорхе Масвидаль может получить серьёзный срок в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Масвидаль был арестован после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана Papi Steak поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys — авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC. В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана.

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