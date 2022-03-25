Экс-чемпион UFC: планирую сразиться с Яном. Стерлинг — скучный боец
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, с каким соперником он хотел бы провести поединок за титул: россиянином Петром Яном или американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Я планирую сразиться с Яном, он опасный боец. А Стерлинга я бы назвал скучным. Да, в его арсенале есть грэпплинг, и он может быть очень опасным. Но Ян более разносторонне развитый боец. Я бы хотел одолеть именно Яна, чтобы подтвердить своё наследие», — сказал Диллашоу в интервью.
Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.
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