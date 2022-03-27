Российский боец ММА Максим Новосёлов обвиняется в изнасиловании

Российского бойца смешанных единоборств Максима Новосёлова обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По сведениям источника, ночью в полицию позвонила 18-летняя девушка и сообщила, что в одном из клубов познакомилась с мужчинами. По словам потерпевшей, её вместе с подругой отвезли в неизвестном направлении.
Уже через 30 минут на Пятницком шоссе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Nissan, в котором и находился боец. В настоящее время все подозреваемые доставлены в отдел полиции.
Напомним, не так давно Новосёлов провёл поединок с бойцом смешанных единоборств Максом «Топором» Щербаковым, одолев его нокаутом. После боя Щербаков подрался с помощником тренера.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 27 марта 2022
-
13:19
-
12:34
-
11:54
-
11:06
-
10:33
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:37
-
08:36
-
07:07
-
05:35
-
05:07
-
04:20
-
03:47
-
02:42
-
01:48
-
01:09
-
00:18
- 26 марта 2022
-
23:58
-
21:51
-
21:00
-
19:51
-
18:57
-
17:47
-
16:07
-
15:26
-
14:10
-
13:37
-
12:31
-
11:49
-
10:59
-
10:21
-
09:25
-
09:17