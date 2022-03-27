Российский боец ММА Максим Новосёлов обвиняется в изнасиловании

Российского бойца смешанных единоборств Максима Новосёлова обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал «112».



По сведениям источника, ночью в полицию позвонила 18-летняя девушка и сообщила, что в одном из клубов познакомилась с мужчинами. По словам потерпевшей, её вместе с подругой отвезли в неизвестном направлении.



Уже через 30 минут на Пятницком шоссе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Nissan, в котором и находился боец. В настоящее время все подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Напомним, не так давно Новосёлов провёл поединок с бойцом смешанных единоборств Максом «Топором» Щербаковым, одолев его нокаутом. После боя Щербаков подрался с помощником тренера.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».