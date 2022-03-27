Владимир Кличко отреагировал на решение Усика покинуть Украину

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко высказался о решении соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика покинуть Украину для подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа.



«Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было непростое решение. Однако тот факт, что будет поднят наш флаг и исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны», — приводит слова Владимира Daily Mail со ссылкой на The Telegraph.



Напомним, поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Он продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру. Матч-реванш может состояться в июне.

Усик пообщался с чемпионским поясом:

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