Кудухов раскритиковал Виталия Кличко за призыв к властям США не допускать Бивола в страну

Российский боксёр Виталий Кудухов высказался относительно призыва экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, мэра Киева Виталия Кличко к властям США. Ранее Кличко попросил не пускать на территорию США российского боксёра, действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.



«Конечно, блин, зачем он это сказал? Лучше не говорить такие вещи. Я не знаю, какую связь он видит между собой и Дмитрием Биволом.

Бивол — высочайшего уровня спортсмен, и такой большой бой у него будет. Неправильно будет, если ему не дадут возможность. Но вроде всё получается, и, надеюсь, этот бой состоится», — сказал Кудухов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

Дмитрий Бивол показал подготовку к защите пояса: