Трояновский рассказал, благодаря какому качеству Бивол может победить Альвареса
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Известный российский боксёр Эдуард Трояновский рассказал, какие качества могут помочь Дмитрию Биволу одержать победу над Саулем Альваресом. Бой между россиянином и мексиканцем состоится 8 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе, которым владеет Бивол.
«Преимущество в габаритах — даже не главный козырь Дмитрия. Скорее, я назову неудобный для Канело стиль ведения боя от Бивола. Хотя с Димой вообще неудобно боксировать практически любому боксёру. Бивол вроде бы здесь, перед тобой — но его постоянно нет. Сейчас он нависает над тобой, хочет ударить и бьёт — а потом его перед твоими руками вроде бы и нет, понимаете? Вот в чём тут дело», — рассказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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