Тренер American Top Team рассказал о состоянии Петра Яна перед боем со Стерлингом

Тренер зала American Top Team Артём Левин рассказал о работе с Петром Яном перед поединком с Алджэмейном Стерлингом. Российский боец проводит в Майами заключительный этап подготовки к бою.

«Петя к предыдущему бою готовился здесь, а сейчас его поединок пройдёт в Джексонвилле – это часа четыре от Майами. Заключительную часть подготовки, акклиматизацию он решил здесь проводить. Мне писали многие его фанаты, что так как есть проблемы с секундантами, было бы хорошо увидеть меня в углу Пети. Естественно, я бы ему не отказал, потому что есть моменты, когда ты не можешь человеку сказать «нет». Петя говорил, что будет в ATT. Я сказал: «Если какая-то помощь нужна, дай мне знать. Знаю, проблема с секундантами, если надо будет, заеду, поддержу». Буду ли я в углу? Скорее всего, нет. У Пети должны быть те люди, к которым он привык. Мы работаем по стойке. Если понадобится, я поддержу. Поеду смотреть в любом случае, а эту неделю мы работаем каждый день.



Пока идёт акклиматизация, он возбуждённый, заряженный, рвёт и мечет. Поэтому я думаю, что сейчас его, наоборот, можно приостановить, чтобы он вернулся к той форме, в которой был в Таиланде. Потому что такой дальний перелёт в любом случае накладывает неприятненькую акклиматизацию: ручки заливаются, ножки чуть устают. Но это буквально дня два-три, и будет всё в норме. Все технические составляющие у него работают. Вчера была первая тренировка после самолёта – думаю, сегодня-завтра будет в максимально хорошей форме», – сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Бой Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле. Поединок станет реваншем: 6 марта 2021-го американец победил и забрал пояс после запрещённого удара коленом в исполнении Яна.