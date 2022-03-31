«Новая школа против старой». Джейк Пол вызвал на бой Майка Тайсона

Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, вызвал на бой абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории Майка Тайсона.
«Я бы точно подрался с Майком Тайсоном. Мысль об этом бое не даёт мне покоя, потому что это событие стоимостью 200-300 миллионов долларов. Майк Тайсон, братан, если ты это смотришь этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы. Я думаю, это то, что фанаты хотели бы увидеть сейчас», – приводит слова Пола The Journey.
В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своем первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил у баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.
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