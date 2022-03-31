Олейник получил нового соперника на UFC 273

Американский боец смешанных единоборств Джаред Вандераа заменит шведа Илира Латифи в поединке с россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC 273, сообщает MMAFighting.
Напомним, изначально бой Олейника и Латифи должен был пройти в ночь с 26 на 27 марта мск на турнире UFC в Коламбусе, но был отменён из-за болезни у Латифи. Вскоре стало известно, что бой всё же состоится, но 9 апреля на турнире UFC 273. Однако, как выяснилось теперь, соперником Олейника станет Вандераа, а не Латифи.
Напомним, в январе Олейник отказался от боя с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник в течение месяца не мог участвовать в поединках по медицинским показаниям после ДТП.
Всего за карьеру в смешанных единоборствах Олейник одержал 59 побед и потерпел 16 поражений, ещё один бой завершился вничью.
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