Сехудо: если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощёчины?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своём «твиттере», где представил на месте актёра и комика Криса Рока американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Рок, напомним, стал участником скандального инцидента во время вручения премии «Оскар-2022», когда за шутку в адрес жены актёра Уилла Смитта получил от него пощёчину.



«Пока я не заснул, никак не могу перестать думать: а что, если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощёчины?», — написал Сехудо.



В настоящее время Стерлинг готовится к поединку с россиянином Петром Яном. Бой запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу.

Стерлинг: посмотрите, это Пётр Ян: