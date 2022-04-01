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Сехудо: если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощёчины?

Сехудо: если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощёчины?
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своём «твиттере», где представил на месте актёра и комика Криса Рока американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Рок, напомним, стал участником скандального инцидента во время вручения премии «Оскар-2022», когда за шутку в адрес жены актёра Уилла Смитта получил от него пощёчину.

«Пока я не заснул, никак не могу перестать думать: а что, если бы Стерлинг был Крисом Роком, сколько он катался бы по полу после пощёчины?», — написал Сехудо.

В настоящее время Стерлинг готовится к поединку с россиянином Петром Яном. Бой запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу.

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