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Чимаев: Камару Усман понимает, что я иду за ним, и хочет уйти

Чимаев: Камару Усман понимает, что я иду за ним, и хочет уйти
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил мнение, что Камару Усман может попытаться избежать боя с ним.

«Я хочу забрать этот пояс как можно быстрее и мощнее. Камару Усман, я смотрел его интервью, и кто-то спросил: «Думаешь, ты будешь драться с Хамзатом Чимаевым?» Он ответил: «Если я всё ещё буду здесь». В глубине души он понимает, что я иду за ним, и хочет уйти, оставить всё это. Надеюсь, что он останется ради меня, я приду за ним и буду драться с Камару.

Если мне удастся побить лидера рейтинга P4P, то я сам стану лидером этого рейтинга. Это просто. Если он уйдёт и оставит пояс, мне придётся провести больше боёв, чтобы стать первым номером pound-for-pound», — приводит слова Чимаева официальный сайт UFC.

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