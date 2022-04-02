Гилберт Бёрнс признался, что в подготовке к бою с Чимаевым ему помогает Усман

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал, что в подготовке к предстоящему поединку с 27-летним шведским спортсменом смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым ему помогает чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.
«Усман приехал на пару дней, чтобы оказать мне помощь. Он помогал мне пару раз, не тренируясь со мной, а как бы тренируя. У этого парня очень высокий IQ и он даёт очень дельные советы. Здорово, что он был рядом», — сказал Бёрнс в интервью на канале TMZSports в YouTube.
Напомним, бой Бёрнс – Чимаев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля мск.
Хамзат Чимаев показал спарринг с Ярославом Амосовым:
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