Хабиб Нурмагомедов пригласил Генри Сехудо в Дагестан

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо в Дагестан.



«Мы можем сделать что-то вроде семинара. Например, по вольной борьбе или смешанным единоборствам. Можем просто пофотографироваться, дать детям позитивную энергию. Мы собираемся поехать в мою деревню. Когда ты хочешь приехать?» — спросил Хабиб Нурмагомедов у Сехудо в видеоролике, опубликованном в социальных сетях Генри.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.



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