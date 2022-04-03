Магомед Исмаилов: планирую завязать. Пакую чемоданы

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о дальнейших планах.



«Какие планы? Планирую завязать — вот мои дальнейшие планы. Я уже достаточно давно хочу завязать. Я часто об этом говорю, и где-то уже мне не по кайфу вновь об этом говорить, так как мне уже неудобно. Когда часто говоришь, но не делаешь, — это как-то не то. Но я пакую чемоданы, и этот процесс оказался для меня чуть-чуть долгим. Где-то носки не могу найти, где-то — рубашку, замок не закрывается. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это», — сказал Исмаилов в интервью на канале IPFC в YouTube.



Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Боксёрская тренировка Магомеда Исмаилова перед боем с Монсоном:

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