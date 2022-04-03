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Орловский: не представлял, что Ковингтон настолько ужасный и лицемерный

Орловский: не представлял, что Ковингтон настолько ужасный и лицемерный
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Белорусский боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался об американском бойце смешанных единоборств Колби Ковингтоне.

«Конченый человек. Это моё чисто персональное мнение. Действительно ли он такой ужасный и лицемерный? Да, но я не представлял, что настолько», — сказал Орловский в своих социальных сетях.

Напомним, не так давно американскому бойцу UFC Хорхе Масвидалю предъявили обвинение в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Хорхе арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс. В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего, однако различные источники сообщали, что потерпевшим оказался Ковингтон. Позже Масвидаль заявил, что Колби плохо отзывался о его детях.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео
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