Орловский: не представлял, что Ковингтон настолько ужасный и лицемерный

Белорусский боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался об американском бойце смешанных единоборств Колби Ковингтоне.
«Конченый человек. Это моё чисто персональное мнение. Действительно ли он такой ужасный и лицемерный? Да, но я не представлял, что настолько», — сказал Орловский в своих социальных сетях.
Напомним, не так давно американскому бойцу UFC Хорхе Масвидалю предъявили обвинение в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Хорхе арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс. В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего, однако различные источники сообщали, что потерпевшим оказался Ковингтон. Позже Масвидаль заявил, что Колби плохо отзывался о его детях.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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