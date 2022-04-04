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Кормье: дружба Чимаева с Тиллом — ошибка

Кормье: дружба Чимаева с Тиллом — ошибка
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу дружбы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с англичанином Дарреном Тиллом.

«Мне нравится вся эта история с дружбой с Дарреном Тиллом, но я думаю, что это ошибка. Думаю, что он должен продолжать оставаться загадкой для людей. Ему следует как можно меньше времени проводить на глазах у публики и показывать, кто он такой, приоткрывая занавес. На месте Хамзата я бы задёрнул занавес как можно больше, просто потому, что загадочность идёт ему на пользу. Он очень страшный», — приводит слова Кормье BJPenn.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Следующий поединок Чимаев проведёт с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, который назначен на 10 апреля.

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