Ян — о бое со Стерлингом: надеюсь, Сехудо и О'Мэлли не дадут мне дрянных советов

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выразил надежду, что американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо посетят турнир UFC 273, на котором он встретится с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.



«Надеюсь, что Сехудо и О'Мэлли посетят турнир в субботу вечером. Единственное, что мне нужно, так это удостовериться в том, что эти двое не дадут мне дрянных советов. Пусть просто принесут мне немного льда и воды, и будет здорово», — сказал Ян в интервью на The MMA Hour.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

Бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием UFC 273.



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