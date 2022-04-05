Ян — о бое со Стерлингом: надеюсь, Сехудо и О'Мэлли не дадут мне дрянных советов

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выразил надежду, что американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо посетят турнир UFC 273, на котором он встретится с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.
«Надеюсь, что Сехудо и О'Мэлли посетят турнир в субботу вечером. Единственное, что мне нужно, так это удостовериться в том, что эти двое не дадут мне дрянных советов. Пусть просто принесут мне немного льда и воды, и будет здорово», — сказал Ян в интервью на The MMA Hour.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
Бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием UFC 273.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
18:00
-
17:18
-
15:22
-
14:54
-
14:40
-
13:14
-
12:22
-
11:28
-
10:15
-
09:20
-
08:51
-
05:49
-
02:03
-
00:53
- 4 апреля 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:47
-
21:03
-
19:55
-
18:55
-
17:24
-
16:05
-
15:25
-
14:45
-
13:09
-
12:40
-
12:09
-
11:38
-
10:32
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
23:42
-
22:51
-
21:39
-
20:54
-
19:43