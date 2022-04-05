Ян — про бой с Сехудо: он сейчас может только в углу моём быть, с ведром или полотенцем
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Известный российский боец UFC Пётр Ян рассказал, с кем хотел бы подраться после своего реванша с Алджэмейном Стерлингом. Второй бой россиянина и американца состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273. Напомним, в первом поединке Пётр проиграл Стерлингу из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом.
«Про Диллашоу думал всегда и раньше. Хотелось бы с ним подраться. Сехудо? Если говорить о реальности, то реален Диллашоу, так как он является действующим бойцом. А Сехудо даже нет в ростере, он не дерётся долгое время. Поэтому говорить о нём… Он сейчас может только в углу моём быть, с ведром или полотенцем в субботу», — рассказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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