Альварес может подраться с Бетербиевым, если победит Бивола

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, рассказал, что его подопечный может провести поединок с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым, в случае успеха в бою с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом.



«Подниматься в весе — всегда риск, так как приходится встречаться с бойцами, которые привыкли сражаться в этом дивизионе. Естественно, Сауль идёт, и это большой вызов для него. Что касается боя Головкина и Мураты, то давайте для начала посмотрим, что Геннадий сможет в нём показать. Тогда можно будет судить насчёт того, как он сможет себя проявить в бою с Альваресом.



Отмечу также, что у нас есть некоторые оговорки на тот случай, если Сауль не сможет провести бой с Головкиным. Это могут быть различные причины: травма, несчастный случай и т. д. Так что, если мы победим в мае, у нас могут быть открыты двери для поединка с Бетербиевым либо Смитом», — приводит слова Рейносо BoxingScene со ссылкой на A Los Golpes.

Артур Бетербиев показал, как проводит тренировку: