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Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед очным боем. Алджэмейн после результатов заплакал

Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед очным боем. Алджэмейн после результатов заплакал
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и его соперник, действующий чемпион промоушена в этой весовой категории американец Алджэмейн Стерлинг приняли участие в официальной процедуре взвешивания.

По её итогам Стерлинг показал на весах 61 кг, а Ян — 60,78 кг.

Стерлинг крайне эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, заплакав, а потом принявшись кричать.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, семь из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, две из них — нокаутами.

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна:

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UFC 273: Стерлинг разрыдался во время взвешивания. Пётр — уложился в вес. Бою быть! Видео UFC 273: Стерлинг разрыдался во время взвешивания. Пётр — уложился в вес. Бою быть! Видео
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