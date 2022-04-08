Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед очным боем. Алджэмейн после результатов заплакал

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и его соперник, действующий чемпион промоушена в этой весовой категории американец Алджэмейн Стерлинг приняли участие в официальной процедуре взвешивания.
По её итогам Стерлинг показал на весах 61 кг, а Ян — 60,78 кг.
Стерлинг крайне эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, заплакав, а потом принявшись кричать.
Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.
В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, семь из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, две из них — нокаутами.
6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна:
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