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Олейник: если хотите задушить меня этим приёмом, придётся повторить его 10 тысяч раз

Олейник: если хотите задушить меня этим приёмом, придётся повторить его 10 тысяч раз
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Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал об удушении, которым он победил Джареда Вандераа на турнире UFC 273.

«Я только рад и готов показывать этот сабмишен всем. Это не проблема для меня. Надеюсь, никто не сделает этот приём на мне. Потому что если вы хотите задушить меня, придётся повторить этот сабмишен, возможно, три тысячи раз. Может, пять тысяч, а может, десять. Я делал этот приём много-много раз. Я даже немного счастлив, потому что мой соперник, боец UFC, слышал об этом, боялся этого. Вот почему он спросил меня после боя: “Что это за жуткое удушение Олейника?”

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Но знаете, я был очень горд, когда Ногейра спросил меня об этом удушении: “Алекс, что ты делаешь, что это?” Когда я был молод, Антонио Ногейра был легендой, супермастером джиу-джитсу. Но я бился много лет, и супермастер поинтересовался у меня об этом удушении. Это сделало меня очень счастливым», – сказал Олейник на пресс-конференции.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.

Олейник победил Вандераа в первом раунде – в официальные протоколы приём записан как «скручивание шеи из удушения шарфом». На самом деле 44-летний боец провёл воздействие на диафрагму.

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