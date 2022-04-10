Сехудо — о победе Чимаева в поединке с Бёрнсом: Хамзат прошёл испытание, кто следующий?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

«Хамзат прошёл испытание, кто следующий?» — написал в своём «твиттере» Сехудо.

Напоминим, бой турнира UFC 273 проходил в Джексонвилле (штат Флорида, США). Хамзат Чимаев победил решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведского бойца.

В главном бою турнира UFC 273 австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



В соглавном бою спортивного мероприятия встретились российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. Поединок проходит в эти минуты, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.