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Стали известны судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 273

Стали известны судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 273
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Представлены судейские записки соглавного боя турнира по смешанным единоборствам UFC 273 между российским бойцом Петром Яном и действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.

Напомним, бой шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

Пост доступен в телеграм-канале UFC Russia.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.

Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев выиграл благодаря решению судей.

В главном бою турнира чемпион лиги в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски защитил титул в поединке с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский зомби. Представитель Австралии одержал победу техническим нокаутом в начале четвёртого раунда.

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