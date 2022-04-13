Штырков: бой по боксу с Ковалёвым или Поветкиным? Это будет больно

Боец ACA Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», высказался о потенциальном боксёрском поединке с Сергеем Ковалёвым, Александром Поветкиным или Денисом Лебедевым.



«Это будет больно (смеётся). Если мы берём таких боксёров, то это вопрос в цене. Во сколько оценят мою голову организаторы. Хотя зачем мне будут нужны деньги, если я буду путать право с лево.



Опять же, не хочу, чтобы это показалось шутовством. Тут нужно хорошее противостояние при равных шансах на победу. А какие у меня возможности в четырёх раундах против Поветкина, что смеяться. Он мне с закрытыми глазами башку снесёт. Деньги — это хорошо, но я не уверен, что мне заплатят столько, сколько я захочу, ну и хватит ли мне гонорара, чтобы вылечить голову», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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