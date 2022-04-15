Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою нынешнюю физическую форму.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Ранее о заметном наборе мышечной массы Макгрегором мыслями поделился его тренер Джон Кавана.
Конор Макгрегор показал свою боксёрскую тренировку:
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