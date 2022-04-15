Стало известно, когда и с кем Волков подерётся в следующем бою в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков вернётся в октагон 4 июня, сообщил в своих социальных сетях инсайдер Бретт Окамото. Соперником Александра станет Жаирзиньо Розенстрайк.
Бой Волкова и Розенстрайка возглавит турнир.
Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.
Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.
Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.
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