Дастин Порье сообщил, когда намерен вернуться в октагон

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский боец Дастин Порье рассказал, когда рассчитывает вернуться в октагон.



«Возможно, в июле», — написал Порье на своей официальной странице в «Твиттере».



Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Не так давно Порье признался, что этим летом хотел провести бой с Нейтом Диазом.

Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC: