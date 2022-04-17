Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье сообщил, когда намерен вернуться в октагон

Дастин Порье сообщил, когда намерен вернуться в октагон
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский боец Дастин Порье рассказал, когда рассчитывает вернуться в октагон.

«Возможно, в июле», — написал Порье на своей официальной странице в «Твиттере».

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Не так давно Порье признался, что этим летом хотел провести бой с Нейтом Диазом.

Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC:

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022