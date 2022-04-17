Дастин Порье сообщил, когда намерен вернуться в октагон
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский боец Дастин Порье рассказал, когда рассчитывает вернуться в октагон.
«Возможно, в июле», — написал Порье на своей официальной странице в «Твиттере».
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Не так давно Порье признался, что этим летом хотел провести бой с Нейтом Диазом.
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC:
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