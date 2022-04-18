Мухаммад Мокаев выложил провокационное фото
Поделиться
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев опубликовал в своих социальных сетях фотографию с автоматом в руках.
Напомним, Мухаммаду Мокаеву всего 20 лет. Боец родился в Буйнакске, однако в 12 лет вместе с семьёй переехал в Манчестер (Англия), где и начал карьеру.
Мокаев последний бой провёл с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
Ранее Мокаев бросил вызов ирландскому бойцу Шону О'Мэлли. Он предложил ему встретиться 2 июля.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
09:32
-
00:20
- 17 апреля 2022
-
22:40
-
21:50
-
20:43
-
19:57
-
18:52
-
17:18
-
15:53
-
14:26
-
13:38
-
12:59
-
12:21
-
11:20
-
10:41
-
10:22
-
09:47
-
09:14
-
08:37
-
08:24
-
08:09
-
07:50
-
07:36
-
07:09
-
06:56
-
06:49
-
06:18
-
01:11
- 16 апреля 2022
-
23:56
-
22:56
-
21:42
-
21:41
-
19:53
-
18:05
-
17:30
Партнерский контент