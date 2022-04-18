Мухаммад Мокаев выложил провокационное фото

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев опубликовал в своих социальных сетях фотографию с автоматом в руках.

Напомним, Мухаммаду Мокаеву всего 20 лет. Боец родился в Буйнакске, однако в 12 лет вместе с семьёй переехал в Манчестер (Англия), где и начал карьеру.

Мокаев последний бой провёл с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.

Ранее Мокаев бросил вызов ирландскому бойцу Шону О'Мэлли. Он предложил ему встретиться 2 июля.