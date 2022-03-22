«Экспортный вариант дагестанской борьбы». Наш Мокаев стал иностранной звездой — как Чимаев

После недавнего лондонского турнира UFC имя Мухаммада Мокаева узнали практически все любители смешанных единоборств. Конечно, про российско-английского бойца многие слышали и ранее: парень по прозвищу Каратель стал звездой любительского ММА, не проиграв ни одного из 23 поединков. Перейдя в профессионалы, Мокаев не сбавил темпа и одержал ещё шесть побед. Конечно, мимо такого парня не мог пройти Дана Уайт.
Мухаммад родился в Буйнакске, но, когда ему было 12 лет, он с семьёй переехал в Великобританию. Связь бойца с Россией остаётся достаточно глубокой, но сейчас Мокаев куда больше ассоциирует себя с Англией. И даже хочет отправиться в 2024 году на Олимпиаду, если туда удастся отобраться. Однако главная цель Мокаева — стать самым юным чемпионом в истории UFC, превзойдя Джона Джонса, добывшего пояс в 23 года и девять месяцев.
Яркие высказывания Мокаева, в том числе и в отношении скандального Конора Макгрегора, создали громкий хайп вокруг дагестанского британца. Но разговоров недостаточно — нужно ещё показывать высокий класс в октагоне. И Каратель дебютировал в UFC просто идеально: Коди Дёрден сначала пропустил классный удар коленом, а потом попался на гильотину. Для первой победы на глазах Уайта Мокаеву хватило всего 58 секунд.
Мухаммад успел проявить себя ещё и как классный трэш-токер, сумев «влезть в голову» Дердена ещё до боя. К подобным умениям прилагаются шикарные спортивные навыки Мокаева — борьба, скорость и ударная техника. Ярче всего стиль Карателя описал читатель телеграм-канала UFC Russia под ником Роскомнадзор: «Экспортный вариант дагестанской борьбы». Кажется, мы видим обновлённую версию Хамзата Чимаева или Хабиба Нурмагомедова.
И, кстати, это не только наше мнение. Этого парня горячо хвалят как коллеги, так и звёзды из других видов спорта, включая знаменитого боксёра Энтони Джошуа. Поэтому следить за Мокаевым — строго обязательно. Этот парень далеко пойдёт.
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