Тренер Бивола: я бы не хотел сейчас говорить, как Дима побьёт Канело

Геннадий Машьянов, тренер российского бойца Дмитрия Бивола, высказался по поводу предстоящего боя с мексиканцем Саулем Альваресом.

«В принципе, я ожидал, что этот бой состоится. Он должен был состояться. Когда по времени? Он мог состояться чуть раньше, но состоится сейчас. Мог состояться чуть позже. Он всё равно должен был состояться, потому что я считаю, что это два лучших боксера в промежутке этих весовых категорий — второго среднего и полутяжелого весов. Они должны были встретиться.



Я бы не хотел сейчас говорить, как Дима побьёт Канело. Я хочу, чтобы Дима показал хороший бокс, один из лучших своих боксов, которые он может показывать, доставил большое удовольствие зрителям, любителям бокса. Действительно чтобы этот бой доставил удовольствие, чтобы исполнение Димы доставило удовольствие зрителям, чтобы они увидели настоящий, классный, техничный бокс», — сказал на YouTube-канале Little Giant Boxing.