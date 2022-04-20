Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: я ухожу. Мне нечего доказывать

Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: я ухожу. Мне нечего доказывать
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри вновь заявил, что собирается завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.

«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит. Все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги ничего не значат для меня. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Независимо от исхода, мы устроим хороший поединок, а потом я уйду домой», — сказал Фьюри в интервью на канале Top Rank Boxing в YouTube.

Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

Раскрыт секрет Уайта! К бою с Фьюри его готовил настоящий великан Раскрыт секрет Уайта! К бою с Фьюри его готовил настоящий великан
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022