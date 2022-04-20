Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: я ухожу. Мне нечего доказывать
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри вновь заявил, что собирается завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.
«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит. Все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги ничего не значат для меня. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Независимо от исхода, мы устроим хороший поединок, а потом я уйду домой», — сказал Фьюри в интервью на канале Top Rank Boxing в YouTube.
Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
12:30
-
11:51
-
11:06
-
10:08
-
09:31
-
09:14
-
03:12
-
00:56
-
00:36
- 19 апреля 2022
-
23:33
-
23:21
-
22:06
-
21:22
-
20:14
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
17:54
-
17:13
-
16:30
-
15:33
-
14:46
-
14:07
-
13:31
-
12:36
-
11:27
-
10:05
-
09:18
-
07:03
-
04:40
-
00:53
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49
Партнерский контент