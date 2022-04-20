Тайсон Фьюри — о завершении карьеры: я ухожу. Мне нечего доказывать

Чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри вновь заявил, что собирается завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит. Все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги ничего не значат для меня. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Независимо от исхода, мы устроим хороший поединок, а потом я уйду домой», — сказал Фьюри в интервью на канале Top Rank Boxing в YouTube.



Напомним, бой Фьюри и Уайта состоится в ночь на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: