Представитель Майка Тайсона объяснил, почему боксёр избил пассажира самолёта

Представитель Майка Тайсона рассказал об инциденте в самолете, где боксёр избил одного из пассажиров рейса.

«К сожалению, на рейсе с Тайсоном произошёл инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в него бутылку с водой, когда он сидел на своем месте», — приводит слова представителя Тайсона TMZ.

Ранее сообщалось, что перед отправлением рейса Тайсона из Сан-Франциско во Флориду, легендарный боксёр решил сфотографироваться со всеми желающими. Однако молодой человек, который сидел за ним, настойчиво пытался завязать диалог с бывшим спортсменом. Тайсон сказал ему успокоиться, а после того как слова не оказали никакого действия, Майк несколько раз ударил мужчину по лицу. При этом отмечается, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После инцидента пострадавший обратился в полицию.