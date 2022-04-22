Фанат, с которым подрался Майк Тайсон в самолёте, дважды отбывал срок в тюрьме

Мужчина, которого избил бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в самолёте, дважды отбывал срок в тюрьме, сообщает TMZ.



По информации источника, «жертву» зовут Мелвин Таунсенд — третий, ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрешённых веществ и торговлю краденым.



Так, например, в 2018 году Таунсенд ворвался во владения другого человека и украл прицеп, прикрепив его к своему пикапу. Он пребывал в тюрьме дважды — в первый раз он отсидел 20 месяцев, а во второй — 15 месяцев.



Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел за ним, настойчиво пытался завязать диалог с бывшим боксёром. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, несколько раз ударил того по лицу.



Сообщается, что Таунсенд отказался от предъявления обвинений Тайсону.