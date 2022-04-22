Фанат, с которым подрался Майк Тайсон в самолёте, дважды отбывал срок в тюрьме

Мужчина, которого избил бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в самолёте, дважды отбывал срок в тюрьме, сообщает TMZ.
По информации источника, «жертву» зовут Мелвин Таунсенд — третий, ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрешённых веществ и торговлю краденым.
Так, например, в 2018 году Таунсенд ворвался во владения другого человека и украл прицеп, прикрепив его к своему пикапу. Он пребывал в тюрьме дважды — в первый раз он отсидел 20 месяцев, а во второй — 15 месяцев.
Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел за ним, настойчиво пытался завязать диалог с бывшим боксёром. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, несколько раз ударил того по лицу.
Сообщается, что Таунсенд отказался от предъявления обвинений Тайсону.
- 22 апреля 2022
-
23:40
-
22:46
-
21:55
-
20:00
-
19:29
-
19:18
-
17:51
-
17:00
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:12
-
14:17
-
14:00
-
13:32
-
12:31
-
12:07
-
11:59
-
11:45
-
11:09
-
11:04
-
10:14
-
09:55
-
09:15
-
01:58
-
00:56
- 21 апреля 2022
-
23:43
-
22:57
-
21:37
-
20:47
-
19:39
-
18:40
-
17:49
-
16:35
-
16:01