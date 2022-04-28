«Это правда — я завершил карьеру». Тайсон Фьюри снова напомнил о своём уходе из бокса

Британский Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в очередной раз подчеркнул, что он ушел из бокса.



«Это правда, ничего, кроме правды – я завершил карьеру. Я счастлив, я здоров, у меня все ещё есть мозги, я все ещё могу говорить. У меня есть жена и шестеро детей. У меня есть сотни поясов, у меня есть много денег.



Бокс – очень опасный вид спорта, вас можно выбить одним ударом. Я очень, очень счастлив и невероятно доволен тем, что я сделал, чего достиг в течение карьеры. У меня достаточно всего, что мне нужно», — приводит слова Фьюри TalkTv.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.