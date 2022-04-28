Поветкин: надеюсь, следующим королём супертяжёлого веса будет Усик

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин надеется, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик станет следующим королём в своей весовой категории.

«Было бы неплохо увидеть бой между Фьюри и Усиком. Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксёр.

Кто после Тайсона Фьюри будет королём супертяжёлого веса? Надеюсь, Александр Усик», — приводит слова Поветкина «Комсомольская Правда».

42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры.