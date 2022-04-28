Поветкин: надеюсь, следующим королём супертяжёлого веса будет Усик

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин надеется, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик станет следующим королём в своей весовой категории.
«Было бы неплохо увидеть бой между Фьюри и Усиком. Шансы всегда есть у всех. Саша по-любому техничнее, а Фьюри нестандартный и очень неудобный боксёр.
Кто после Тайсона Фьюри будет королём супертяжёлого веса? Надеюсь, Александр Усик», — приводит слова Поветкина «Комсомольская Правда».
42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры.
- 28 апреля 2022
-
16:15
-
15:15
-
14:39
-
14:29
-
13:24
-
12:49
-
12:39
-
11:12
-
10:10
-
09:13
-
08:27
-
00:42
-
00:06
- 27 апреля 2022
-
23:30
-
21:31
-
20:43
-
20:20
-
19:27
-
18:34
-
17:16
-
16:11
-
15:21
-
14:03
-
13:11
-
12:01
-
11:21
-
10:14
-
09:16
-
01:00
-
00:14
- 26 апреля 2022
-
22:56
-
22:12
-
20:56
-
19:58
-
19:35